São esperadas subidas de 12 cêntimos no litro de gasolina e de 18 no de gasóleo.

O preço dos combustíveis deverá voltar a subir na segunda-feira, com o litro de gasolina a aumentar 12 cêntimos e o do gasóleo 18 cêntimos, avança a Renascença, citando fontes do setor. Trata-se de um dos reflexos da guerra na Ucrânia.