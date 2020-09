Quase 80% das falências antes da pandemia já eram de família

Erika Nunes Hoje às 07:59 Facebook

Número de processos decretados nos tribunais no primeiro trimestre deste ano é já mais do triplo do registado em 2007 e só agora começaram a acabar algumas moratórias.

As insolvências de particulares representam perto de 80% de todos os processos do género decretados pelos tribunais e mais do que triplicaram, no primeiro trimestre deste ano em comparação com 2007, o primeiro ano em que começaram a ser registadas estatísticas. A preocupação é que a tendência seja de agravamento, e também por isso foram estendidas, até setembro do próximo ano, as moratórias de crédito, cujo prazo de adesão termina hoje.

Nem todos estão abrangidos. Empresas como a Cofidis, a Oney ou a Cetelem recusaram a extensão sugerida pela Associação de Instituições de Crédito Especializado, colocando sob pressão os clientes.