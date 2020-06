Rendas de casa já caíram 20% desde o início da pandemia

Erika Nunes Hoje às 07:39 Facebook

Profissionais do imobiliário acreditam que tendência de queda de rendas vai aumentar durante, pelo menos, o próximo meio ano.

Os preços médios de arrendamento de imóveis em Portugal já desceram quase 20% face aos valores praticados há um ano e deverão continuar a descer, mesmo com a entrada no mercado de apartamentos e moradias que estavam a funcionar como alojamento local.

O portal Imovirtual revela que é no interior e no Sul que a tendência é mais acentuada. Lisboa e Porto continuam a ter as rendas médias mais elevadas.