Portugal excluido da lista de destinos de baixo risco de Inglaterra

Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal foi excluído dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que Inglaterra vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso

Portugal, onde foram identificados vários surtos localizados de covid-19 nas últimas semanas, não está na lista de 59 países e territórios hoje publicada, que inclui Espanha, Alemanha, Grécia, Itália, Macau ou Jamaica.

"Esta lista poderá ser aumentada nos próximos dias, após discussões adicionais entre o Reino Unido e parceiros internacionais", refere-se o ministério dos Transportes britânico.

O sistema vai entrar em vigor na próxima sexta-feira 10 de julho e permite evitar que turistas ou residentes em Inglaterra cheguem destes países tenham de ficar 14 dias em isolamento, como acontece atualmente com todas as pessoas que chegam a Inglaterra do estrangeiro, ou arriscam uma multa de mil libras (1.100 euros).

Mesmo assim, todas as pessoas que chegam têm de preencher um formulário com os contactos pessoais e informações sobre o local onde vão ficar alojadas.

A lista de países foi elaborada após uma "avaliação de risco" pelo Centro de Biosegurança Comum [Joint Biosecurity Center], em conjunto com a direção geral de saúde de Inglaterra [Pubic Health England] e teve em conta fatores como a prevalência de coronavírus, o número de novos casos e a trajetória potencial da doença.</p>

O anúncio feito hoje aplica-se apenas a Inglaterra porque a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm autonomia sobre matéria de saúde e cabe aos respetivos governos determinar as medidas que pretendem introduzir.

Os primeiros-ministros da Escócia, Nicola Sturgeon, e do País de Gales, Mark Drakeford, qualificaram hoje como "caótica" a forma como o processo foi gerido, mas o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, manifestou esperança no alargamento do sistema ao resto do Reino Unido nos próximos dias.

O levantamento da medida tem sido motivo de especulação e pressão dos setores do turismo e transportes, fortemente afetados pelas restrições de viagem durante a pandemia covid-19, o que levou as companhias aéreas a reduzirem drasticamente os serviços desde meados de março.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado 19,2% das dormidas de estrangeiros em 2019 e vindo a registar sucessivos crescimentos desde 2013, apenas interrompidos em 2018, de acordo com dados do INE.

Os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 517 mil mortos e infetou mais de 10,76 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

O Reino Unido registou até quinta-feira 43,995 mortes (em 283.757 casos de infeção) durante a pandemia covid-19, o maior número na Europa e o terceiro maior no mundo, atrás dos EUA e Brasil.

Portugal contabiliza pelo menos 1.587 mortos associados à covid-19 em 42.782 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Eis a lista completa de destinos que dispensam quarentena à chegada ao Reino Unido:

Europa

Andorra

Alemanha

Nova Zelândia

Antígua e Barbuda

Grécia

Noruega

Aruba

Gronelândia

Polónia

Austrália

Grenada

Reunião

Áustria

Guadalupe

San Marino

Bahamas

Hong Kong

Sérvia

Barbados

Hungria

Seychelles

Bélgica

Islândia

Coreia do Sul

Bonaire,

São Eustatius e Saba

Itália Espanha

Croácia

Jamaica

St Barthélemy

Curaçao

Japão

São Cristóvão e Nevis

Chipre

Liechtenstein

Santa Lúcia

República Checa

Lituânia

São Pedro e Miquelon

Dinamarca

Luxemburgo

Suíça

Dominica

Macau

Taiwan

Ilhas Faroé

Malta

Trindade e Tobago

Fiji Maurícias

Turquia

Finlândia

Mónaco

Cidade do Vaticano

França Países

Baixos

Vietname

Polinésia Francesa

Nova Caledónia