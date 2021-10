Sonae investe 50 milhões na expansão dos centros de distribuição na Maia e Azambuja

JN/Agências Hoje às 15:24 Facebook

A Sonae MC anunciou, esta quinta-feira, um investimento de 50 milhões de euros na expansão dos centros de distribuição da Azambuja, distrito de Lisboa, que criou 300 postos de trabalho, e da Maia, no Porto, que avança no próximo ano.

"O projeto resulta de um investimento da Sonae MC na expansão dos entrepostos da Azambuja e da Maia, este último previsto para 2022, em cerca de 50 milhões de euros, entre estrutura e equipamentos", anunciou, em comunicado, a empresa.

A expansão do centro da Azambuja, que conta com 70.000 metros quadrados (m2), criou 300 postos de trabalho e vai aumentar a capacidade de abastecimento às lojas Continente no Centro e Sul de Portugal, bem como Açores e Madeira.

Segundo os dados divulgados pela empresa, todos os dias saem mais de 9.000 paletes de produtos para abastecer as lojas Continente.

O projeto de ampliação deste entreposto contempla a integração do novo centro de pescado, bem como uma nova unidade de acondicionamento e preparação de peixe refrigerado.

A Sonae MC pretende assim concentrar o envio de frescos das lojas a Sul no mesmo local, permitindo uma redução de 20% das entregas e de 1.400.000 quilómetros percorridos por ano, o equivalente a uma poupança anual de 1.100 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

"Com este novo edifício conseguimos melhorar as condições em que mais de 1.100 pessoas aqui trabalham, através da melhoria das condições ergonómicas das suas funções e da qualidade das zonas sociais. Permite-nos ainda um maior volume de produção, rapidez e frescura na entrega às nossas lojas e garante uma melhoria substancial da sustentabilidade da operação", afirmou, citado no mesmo documento, o administrador da Sonae MC, Miguel Águas.

A Sonae MC tem mais de mil lojas, entre Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente 'Online', Meu Super, Go Natural e Bagga. No que se refere à logística, a empresa conta com cinco entrepostos, onde trabalham 2500 colaboradores. Anualmente, são circuladas nestes espaços 300 milhões de caixas, que são entregues a 1300 lojas em Portugal.