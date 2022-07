Swiss reforça voos a partir do Porto

A companhia aérea Swiss, pertencente ao Grupo Lufthansa, aumentou a frequência de voos a partir do Porto e com destino à Suíça neste verão. São mais 14 ligações semanais: dez para Zurique e quatro para Genebra.

Uma das novidades anunciadas na manhã desta segunda-feira, num encontro com a Imprensa, é um voo matinal que desde o início deste mês está a sair do aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 3 horas, quatro vezes por semana, dando aos passageiros que aterram em Zurique acesso a uma vasta rede de ligações, para a Europa e outros continentes. Em relação a Genebra, desde 17 de junho que há um voo noturno quatro vezes por semana.

No total, a companhia proporciona seis voos diários a partir do Porto para aquelas duas cidades, o que representa um aumento de 70% em relação a 2019. Segundo Thomas Ahlers, diretor-geral de vendas do grupo em Portugal, trata-se do maior aumento para a Swiss no mercado da Europa central, à frente de destinos como Paris, capital francesa, ou Málaga, em Espanha.

O responsável acrescentou que para esta aposta contribuíram vários motivos, como o facto de Portugal ter "uma situação política estável" e de fazer parte da União Europeia, mas, sobretudo, o facto de o Porto estar "a crescer muito em termos de visitantes" e, do ponto de vista dos negócios, haver "muitas empresas a voar de e para o Porto". Por outro lado, lembrou que "a Swiss tem estado presente no mercado português com voos do Porto e Lisboa desde a sua fundação, há 20 anos".

Ainda segundo Thomas Ahlers, no total a companhia "está a operar um número recorde de nove voos diários das cinco cidades portuguesas de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada para a Suíça no horário de verão, o que sublinha o importante significado do mercado português para a Suíça".

Catarina Santos Cunha, vereadora com o pelouro do Turismo e da Internacionalização, referiu que a Câmara do Porto está a receber "contactos de várias companhias" e que a Autarquia irá "trabalhar ativamente com algumas" para superar as dificuldades causadas pela redução de rotas da parte da companhia nacional. "É este o caminho que nós procuramos. Não só pela Europa - porque acho que pela Europa estamos realmente bem servidos -, são companhias que nos fazem a ligação a outros destinos internacionais em que não estamos tão bem servidos e que eram feitos habitualmente pela TAP", acrescentou, sublinhando que o reforço de voos da Swiss "foi o match perfeito com a estratégia" que a Câmara está "a tentar desenvolver relativamente à conectividade aérea".