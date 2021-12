TAP representa apenas 10% dos voos a partir do Porto

Almiro Ferreira Hoje às 07:10 Facebook

Para áreas de serventia e populações equivalentes, cada qual à roda de cinco milhões de habitantes, o modelo de serviço público da companhia nacional de bandeira acentua a tendência dos últimos anos.

Dos 385 voos operados, anteontem, no aeroporto de Lisboa, 146 eram da TAP. No Porto, de um total de 142 movimentos, a companhia resgatada pelo Estado ofereceu 16. O desequilíbrio agrava-se na mesma medida do melindre instalado do Mondego para cima. A transportadora desculpa-se com "as fortes limitações" da pandemia e com os negócios de "hub and spoke".

No caso da aviação civil, "hub and spoke" é o sistema de transporte de passageiros desde aeroportos mais pequenos, em trânsito para aeroportos maiores e centrais, como a TAP elege o de Lisboa. "60% dos passageiros da TAP fazem em Lisboa a ligação entre voos que não têm como destino ou origem final em Portugal. No entanto, a TAP continua a ser a companhia que oferece mais voos intercontinentais diretos do Porto, para destinos no Brasil e Estados Unidos. O mercado português, no seu todo, representa, em circunstâncias normais, menos de 20% do total dos passageiros transportados pela TAP", diz ao JN fonte da administração da transportadora nacional.