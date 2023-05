Trabalhadores da CP emitem pré-aviso de greve de 5 de junho a 5 de julho

JN Hoje às 17:42 Facebook

Depois de ter convocado uma greve de 24 horas para o dia 31 de maio, o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) emitiu esta sexta-feira um novo pré-aviso de greve na CP - Comboios de Portugal entre os dias 5 de junho e 5 de julho.

O sindicato esclarece, em comunicado, que entre a meia-noite de 5 de junho e as 24 horas do dia 11 do mesmo mês, os trabalhadores do Rossio, Cais do Sodré e Barreiro "farão greve a partir da sétima hora de serviço", sendo que, quando essa hora ocorrer em trânsito, "o trabalhador entra em greve na última passagem pela sua sede".

Da meia-noite do dia 14 de junho e as 24 horas de 21 de junho, a paralisação ocorrerá "a todo o trabalho suplementar, incluindo trabalho em dia de descanso semanal".

De 5 a 11 de junho, também os funcionários de Lisboa Santa Apolónia e Campanhã farão greve "sempre que o seu período de serviço preveja um repouso fora da sede". Entre 28 de junho e 5 de julho, a paralisação será em todo o trabalho suplementar, em Lisboa Santa Apolónia e em Campanhã.

Nas estações de Porto São Bento e de Aveiro, haverá greve "a partir da sétima hora de serviço" entre os dias 14 e 21 de junho. Além disso, de 28 de junho a 5 de julho, nos mesmos locais, a paralisação abrangerá todo o trabalho suplementar.

De referir ainda que os trabalhadores das bilheteiras estarão em greve a partir da sétima hora laboral de dia 5 a 11 de junho.