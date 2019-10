Trabalhadores da Efacec avançam para greve em novembro se não receberem aumentos

Hoje às 19:58 Facebook

Os trabalhadores da Efacec decidiram, esta quinta-feira, aguardar uma proposta de aumentos salariais até à próxima quarta-feira, e estão dispostos a avançar para a greve a 8 e 15 de novembro.

"Vamos reunir com a administração em 30 de outubro, na próxima quarta-feira, e, se a administração não se aproximar dos valores que os trabalhadores pedem em plenário, ficou já aprovado que, na quinta-feira, [o sindicato] irá emitir um pré-aviso de greve para os dias 8 e 15 de novembro, com concentração na porta da empresa entre as 14 e as 16 horas", disse à Lusa a direção do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE Norte), no final do plenário de trabalhadores.

Inicialmente, os trabalhadores tinham dado até ao dia 9 de outubro para a empresa se pronunciar, data a partir da qual se realizaram mais três reuniões com a administração da Efacec.

Apesar de garantir que os encontros negociais não resultaram em "avanços significativos" e que a empresa só se dispõe a pagar aumentos salariais em 2020, a direção do sindicato apresentou as suas contrapropostas, aguardando agora uma nova posição da empresa.

"Fizemos as nossas contrapropostas e queremos que a empresa, no dia 30, decida o que quer fazer", vincou a direção sindical, sublinhando que uma das reivindicações dos trabalhadores passa pelo pagamento de retroativos a março deste ano.

No entanto, o sindicato não quis avançar, para já, os aumentos que foram propostos à Efacec. "Estamos a aguardar que a empresa chegue aos valores que achamos aceitáveis", reiterou.

A Efacec é uma empresa presente em mais de 60 países e tem a sua atividade centrada no desenvolvimento de produtos de energia, sistemas e mobilidade.