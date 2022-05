Turismo de Portugal diz ao Norte para optar pela Iberia em vez da TAP

Carla Soares Hoje às 07:00 Facebook

Luís Araújo, presidente da autoridade turística nacional, incentivou região a centrar estratégia nas rotas e no programa daquela companhia em Madrid.

As críticas à estratégia da TAP para o Norte marcaram um encontro com agentes da região, em que o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, incentivou-os a apostar na Iberia como parceiro estratégico e em Madrid enquanto aeroporto de ligação internacional, em vez de esperarem pela companhia de bandeira portuguesa.

A reunião promovida pelo Turismo do Porto e Norte, que tem acusado a TAP de menosprezar a região, e em que participou a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, começou com várias críticas à transportadora nacional e com as mesmas reivindicações que têm sido apresentadas ao ministério de Pedro Nuno Santos. Foi então que, segundo relataram ao JN vários participantes no encontro, Luís Araújo respondeu-lhes que deveriam esquecer a TAP como parceiro estratégico e, em vez de insistirem nas críticas, aconselhou-os a virarem agulhas para a Iberia, pela diversidade de ligações em Madrid. Sobretudo quando a Iberia tem realizado contactos no sentido de promover essa parceria.