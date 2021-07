Vanderhall: três rodas americano chegou a Portugal e promete emoções fortes

Reis Pinto Hoje às 18:26 Facebook

Chama-se Vanderhall, é fabricado nos Estados Unidos e, na Europa, foi homologado como triciclo. Já chegou a Portugal prometendo emoções fortes e custa a partir dos 38.795 euros.

O Vanderhall é um pequeno dois lugares, sem portas (uma das versões tem uma pequena capota), que recorre a um motor da General Motor, com duas cilindradas (1.4 e 1.5, ambas com turbo), que debitam 175 e 194 cavalos, passados ao solo pelas rodas da frente.

Compacto, mede 3,65 metros para uma altura de 1,15 metros e uma largura de 1,75 m, pesa apenas 660 quilos (ou 662, dependendo da versão), o que explica acelerações fortes.

A receita já se aplica na Europa desde os anos 30 do século passado, pela mão da Morgan, mas aqui utilizando um motor de moto e potências bem mais modestas.

Escape lateral

O Vanderhall, europeu, que em Portugal apenas se vende num concessionário em Odivelas, não tem diferenças estéticas em relação ao modelo americano, mantendo o belo escape lateral.

Mas, mecanicamente, o radiador tem o dobro da área de arrefecimento, bomba de água com maior débito (cerca de 50% mais) e utiliza um lubrificante que permite ao o motor trabalhar na temperatura ideal. Também as transmissões são diferentes (mantendo a caixa de velocidades automática), alterações que fonte do importador justifica com "diferentes velocidades de utilização na Europa e nos Estados Unidos".

A marca foi criada em 2010 e lançou o seu primeiro modelo apenas em 2017. Em Portugal estão à venda três versões dos Carmel e quatro do Venice.

Os preços varia entre os 38795 (Venice Blackjack) e os 61795 euros (Carmel GTS) e o concessionário espera vender 20 unidades no primeiro ano completo de comercialização porque "estamos a começar depois da época alta, que é antes do verão".

"O objetivo final será comercializar cerca de 32 viaturas por ano, em anos normais, e apenas contando com os modelos existentes neste momento. Mais tarde existirão novos modelos diferentes (incluindo dois elétricos) a serem comercializados", refere fonte da concessão.