Vodafone com falhas no serviço telefónico e na rede de Internet

A rede Vodafone está com problemas no serviço telefónico e na rede de Internet.

De acordo com o portal "Downdetector", 52% dos utilizadores queixaram-se de falha geral da rede, 25% da falta de sinal e 24% da Internet móvel. Lisboa, Amadora, Porto, Braga, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Rio Tinto, Santo Tirso e Maia são as localidades com mais relatos.

No Twitter, vários utilizadores queixaram-se de não ter rede, não conseguir fazer nem receber chamadas telefónicas e de não ter rede de Internet móvel e fixa.

Em comunicado enviado às redações, a Vodafone Portugal esclareceu que "está a trabalhar para identificar e solucionar os problemas técnicos que afetam a sua rede, essencialmente os serviços de telecomunicações móveis, mas também com potencial impacto no serviço de Televisão". Apesar de não ser generalizada, a falha "está a impactar uma percentagem significativa de clientes"

No Twitter, a empresa tranquilizou os utilizadores, dizendo que "a situação encontra-se já identificada e em fase de resolução pela área técnica".