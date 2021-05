Voos britânicos para Faro crescem 30 vezes numa semana

Sónia Santos Pereira (DV/JN) Hoje às 07:32 Facebook

Reabertura do corredor verde entre o Reino Unido e Portugal fez disparar as ligações aéreas.

Os voos entre o Reino Unido e o aeroporto de Faro dispararam com a reabertura do corredor aéreo entre os dois países, a 17 de maio. Na primeira semana livre de restrições, foram registados 175 voos provenientes de terras britânicas, quase 30 vezes mais que sete dias antes, quando foram controladas seis ligações, revelou fonte oficial da NAV Portugal.

O fim de semana foi o ponto alto deste desconfinamento aéreo. Domingo registou o maior movimento, com a empresa responsável pelo controlo de tráfego aéreo no país a gerir 33 voos. Já sábado tinham ocorrido 31 movimentos.

Este incremento na oferta entre os dois países fez-se também sentir no restante território nacional, embora seja clara a importância do Algarve nesta ponte aérea. Segundo dados da NAV Portugal, entre 17 e 23 de maio, verificaram-se 300 aterragens de aviões com origem no Reino Unido e com destino aos aeroportos portugueses, sendo que mais de metade se refere aos movimentos no aeroporto de Faro. Domingo foi também o dia de "pico" a nível nacional, com um total de 57 voos. Nos sete dias anteriores, a empresa tinha controlado apenas 37 ligações.

Um reinício

Apesar deste aumento exponencial, na semana equiparável de 2019 à da recente reabertura do corredor, a NAV registou 683 voos do Reino Unido para Portugal. A atipicidade do ano de 2020 (em maio, devido à covid, Portugal estava em confinamento) não permite comparações homólogas.

João Fernandes, presidente da Região do Turismo do Algarve (RTA), faz um balanço "muito positivo" desta primeira semana de reabertura das ligações aéreas com o principal mercado emissor de turistas para a região. "Tivemos uma constância da procura de britânicos durante a semana, com 17 voos diários, e no fim de semana a oferta foi intensificada, com a disponibilidade de oito mil lugares por dia", disse.

Para o responsável, esta via verde foi um "balão de oxigénio" e teve "o efeito de mostrar que Portugal é um destino seguro também em mercados como a Alemanha, França ou Holanda". E esse resultado está a traduzir-se num "nível de reservas que dá algum conforto para os meses de verão, embora ainda com muita margem de progressão", sublinhou. "São bons valores para início de operação".

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, está também confiante. A integração de Portugal na lista verde do Reino Unido "teve um impacto muito positivo no aumento da procura no Algarve, designadamente para o período de verão" e permite acreditar que, "se tudo correr bem a nível sanitário, este verão será bastante melhor do que o do ano passado", disse.

A saber

1,1 milhões de britânicos

Em 2019, quando ainda não havia pandemia, os alojamentos turísticos oficiais do Algarve receberam 1,1 milhões de britânicos e desembarcaram em Faro 2,1 milhões de passageiros oriundos do Reino Unido. Em 2020, o Algarve recebeu 189 mil britânicos nos alojamentos oficiais. Por avião, chegaram 334 mil.

Greve entre 1 e 15

A Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de Turismo do Algarve querem que o Governo decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, marcada para entre 1 e 15 de junho.

Impacto na hotelaria

O impacto da abertura da ponte aérea foi "notório e imediato" na operação do Vila Galé. Segundo o administrador Gonçalo Ribeiro de Almeida, "do total de reservas recebidas desde 7 de maio, cerca de 70% vieram do Reino Unido".

Quebra nas receitas

As receitas de alojamento tiveram uma quebra superior a 90% no acumulado dos quatro primeiros meses de 2021.