Conhecer o que de melhor é feito, em Portugal

O destino final desta viagem é na Costa Vicentina. E é precisamente a 2 minutos de uma paisagem de cortar a respiração que vai ficar a conhecer alguns produtos bem portugueses. Aperte o cinto porque vamos a caminho da próxima paragem da iniciativa Minipreço ao Lado da Produção Nacional.

É da Sudoberry, uma empresa certificado, que partem para as prateleiras do Minipreço os morangos e frutos vermelhos que prometem fazer a diferença nas refeições da sua família. No mercado desde 1997, a produtora é conhecida pela produção de frutos vermelhos em Portugal e durante todo o ano.

Ótimos para se comer como sobremesa ou snack, os frutos vermelhos são ricos em vitamina C, melhoram a circulação sanguínea, estimulam o cérebro e ajudam a eliminar toxinas do organismo. E é precisamente para que cheguem até sua casa com a melhor qualidade possível que, em conjunto com o Minipreço, a Sudoberry se tem esforçado, ano após ano, para melhor todo o processo da sua produção, desde a colheita ao embalamento. De braço dado com a sustentabilidade, a produtora tem especial atenção às embalagens plásticas que usa, optando por material reciclado e reciclável.

Como vê, razões não falta para incluir estes frutos na sua alimentação. Para além dos benefícios que acarretam para a sua saúde, consumir aquilo que de melhor se faz no nosso país é sempre uma boa forma de apoiar a Produção Nacional!