Baleia cinzenta pode voltar ao Atlântico 500 anos depois

A baleia cinzenta é o foco dos projetos de investigação que antecipam o seu eventual regresso às águas europeias após uma ausência de meio milénio.

Youri van den Hurk está a preparar-se para um possível grande evento de regresso a casa - o regresso da baleia cinzenta às águas europeias após uma ausência de cerca de 500 anos. A baleia cinzenta desapareceu do Atlântico oriental no século XV e do Atlântico ocidental por volta do século XVII ao XVIII, de acordo com van den Hurk.

Investigador da Universidade de Ciência e Tecnologia Norueguesa (NTNU), van den Hurk faz parte de um projeto inspirado por vários avistamentos no Oceano Atlântico durante a última década de baleias cinzentas isoladas da população do Pacífico Norte.

"A baleia cinzenta é a única espécie de baleia que desapareceu completamente de um oceano inteiro", explica. Van den Hurk faz parte do projeto Morte da baleia cinzenta atlântica (DAG), que está a analisar se a espécie poderá eventualmente regressar às águas europeias.

Uma melhor visão do futuro requer, é claro, uma compreensão mais clara do passado. É por isso que o DAG está também a avaliar as causas da erradicação da baleia cinzenta no Atlântico Oriental há cinco séculos, procurando informação sobre fatores que possam levar a um regresso dos cetáceos costeiros.

As baleias cinzentas podem crescer até 15 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas, o equivalente ao peso combinado de cerca de 20 carros. A sua vida dura geralmente de 50 a 70 anos.

Baleias de barbas

Fazem parte de uma classe de baleias cujas bocas apresentam placas de osso em forma de pente conhecidas como barbas em vez de dentes. Todas as baleias de barbas comem filtrando plâncton, krill e pequenos peixes fora da água do mar.

As baleias cinzentas sugam comida do fundo do mar enquanto nadam e rolam de lado, uma prática conhecida como alimentação de fundo incomum para outras baleias de barbas. As "plumas de lama" resultantes são importantes para o ecossistema, porque absorvem nutrientes e crustáceos que enriquecem outras vidas marítimas.

Localizada no Pacífico Norte, a população de baleias cinzentas totalizava cerca de 27 mil indivíduos em 2016, de acordo com o Serviço Nacional de Pesca Marinha dos EUA.

As baleias cinzentas têm uma das mais longas migrações conhecidas de qualquer mamífero, deixando os seus locais de alimentação no Ártico em setembro - outubro e nadando para sul até cerca de 10 mil quilómetros ao longo da linha costeira para procriar nas águas quentes ao largo do México.

"Não é claro o que desencadeou o seu desaparecimento do Atlântico - se foi um fator ambiental, um fator humano ou uma combinação de ambos", explica van den Hurk.

Os investigadores sabem que a população de baleias cinzentas do Atlântico começou a diminuir gradualmente há cerca de 50 mil anos - um processo que os peritos suspeitam ter sido impulsionado por fatores ambientais. No século XVI, várias culturas baleeiras estavam ativas em toda a Europa, levando van den Hurk a suspeitar que tinham contribuído para a extinção das baleias.

Ainda assim, determinar os fatores exatos que causaram esta erradicação continua a ser o desafio básico.

A resposta a esta pergunta será crucial para os esforços de conservação na Europa, caso as espécies regressem, segundo van den Hurk.

Sob a supervisão de James Barrett, um investigador histórico e ambiental da NTNU, van den Hurk analisou o colagénio preservado nos ossos de baleia encontrados em locais onde costumavam habitar várias tribos em toda a Europa, incluindo Espanha, sudoeste de França, Normandia e Escandinávia. A amostra total ascendeu a 717 fragmentos ósseos, incluindo 109 de baleias cinzentas.

"As pessoas recolhiam frequentemente restos de ossos das espécies que apanhavam, e também podia ser que as baleias ficassem encalhadas na costa e que os habitantes locais levassem os seus ossos para as suas aldeias", explicou.

As amostras foram levadas para um laboratório na Universidade de Cambridge, em Inglaterra, onde os investigadores realizaram a espectrometria de massa, uma técnica analítica utilizada para medir a relação massa/carga de iões. Uma proteína óssea conhecida como colagénio desempenha um papel central na análise.

"Olhamos para o colagénio que é preservado no osso", disse van den Hurk. As diferenças subtis tornam possível ligar o colagénio a uma espécie específica de baleia.

Para além disso, os isótopos estáveis preservados em ossos iluminam as rotas de migração das baleias cinzentas.

Influências malignas

Uma vez compilados os resultados, o passo seguinte será modelar as rotas de migração das baleias para fornecer informações sobre influências malignas como a poluição por plásticos ou o ruído dos navios, que são suscetíveis de afetar qualquer repovoamento do Atlântico Oriental.

O ruído dos navios é o foco de investigação de Jakob Tougaard, professor no Departamento de Ecologia Marinha da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Como parte de outro projeto de investigação financiado pelo programa Horizonte chamado SATURN, tem estado a examinar as respostas dos mamíferos marinhos ao ruído subaquático dos barcos de observação de baleias.

"Muito ruído, a maior parte das vezes, é um problema", diz Tougaard. «Em águas abertas, a principal fonte (de ruído) é a navegação comercial e mais perto da costa são as pequenas embarcações privadas.»

Tais perturbações reduzem o tempo que as baleias passam à caça de alimentos ou a alimentar as suas crias, ameaçando a sua sobrevivência, disse ele.

O projeto SATURN aconselha os reguladores e as partes interessadas sobre limites aceitáveis de ruído de embarcações e as melhores abordagens para a redução do ruído subaquático irradiado.

Ruído subaquático

Embora a promulgação de novos regulamentos de navegação possa ser geralmente "um processo dolorosamente lento", o investigador antecipa a implementação de regras europeias mais duras para limitar o ruído subaquático.

"Estou otimista, há muitas pessoas que agora exigem ação", disse Tougaard. Nos próximos anos, espera ver acordos no seio da UE estabelecendo novos limites ao ruído dos navios.

Entretanto, de regresso à Noruega, enquanto van den Hurk da NTNU contempla o possível regresso da baleia cinzenta às águas europeias, Tougaard pensa que as alterações climáticas podem aumentar as hipóteses.

Como resultado do aumento das temperaturas, a Passagem Noroeste - a rota marítima entre o Atlântico e o Pacífico através do Ártico - tem estado aberta por períodos mais longos. Isto levou pelo menos quatro baleias a dar uma curva errada no Norte do Alasca, levando-as para o Atlântico em vez de voltarem para o Pacífico Norte, de acordo com van den Hurk.

No verão de 2021, uma baleia cinzenta acabou ao largo da costa de Marrocos e foi avistada também perto da França e Itália.

Mensagem de esperança

De acordo com van den Hurk, as baleias cinzentas poderão levar décadas a recuperar o seu habitat no Atlântico oriental. Em qualquer caso, a mera perspectiva do seu regresso envia uma "mensagem de esperança", disse.

"Mostra que o impacto que temos no nosso meio ambiente ainda pode potencialmente ser revertido", disse van den Hurk.

A investigação neste artigo foi financiada através da MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions). Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.