Comida para bebés no topo das preocupações da segurança alimentar na Europa

Daniela de Lorenzo Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os investigadores estão a unir forças com as indústrias alimentares e de saúde para reforçar os controlos e melhorar a nutrição dos lactentes e das crianças.

Se "somos o que comemos", como diz o ditado, a qualidade dos alimentos é a chave para a nossa saúde. E à medida que a produção e o comércio de alimentos aumentam em resposta a uma maior procura global, os controlos de segurança e qualidade tornaram-se ainda mais vitais.

O impacto da dieta na saúde é por demais evidente. A obesidade a nível mundial quase triplicou desde 1975 e, na Europa, afeta quase 60% dos adultos e quase uma em cada três crianças. A diabetes também está a aumentar e a Europa tem um número marcadamente elevado de crianças do tipo 1 com 295 mil casos registados em 2021.

PUB

Controlos de qualidade

Comer uma dieta variada e saudável pode aumentar o bem-estar geral e reduzir o risco de doenças a longo prazo. Além disso, os consumidores exigem uma maior transparência da cadeia alimentar na sequência de incidentes de fraude alimentar, tais como a contaminação de leite em pó infantil com melamina em 2008, a descoberta de fipronil nos ovos em 2017 e surtos esporádicos de salmonela.

"Os sistemas de segurança alimentar na Europa são geralmente eficazes, mas acreditamos que é possível melhorar ainda mais os níveis de segurança e qualidade", afirma Erwan Engel, diretor de investigação do Instituto Nacional Francês de Agricultura, Alimentação e Ambiente (INRAE). Engel coordena o projeto SAFFI financiado pela UE que reúne grandes organizações de investigação e produtores de alimentos para crianças da Europa e da China. Sendo os bebés, crianças e os jovens mais vulneráveis do que os adultos, e necessitando de uma nutrição de alta qualidade para crescerem, o projeto está a investigar formas de garantir maior segurança na produção.

Para além do leite materno, as fórmulas infantis e os alimentos para bebés são a parte mais importante da dieta alimentar de uma criança no primeiro ano de vida. Prevenir a contaminação microbiana ou química na cadeia de processamento é uma prioridade.

60 milhões de bocas

A SAFFI está a debruçar-se sobre os alimentos para as 15 milhões de crianças da UE e para as 45 milhões de crianças chinesas com menos de três anos de idade. Os parceiros concentram-se em quatro linhas alimentos infantis populares: fórmula láctea, mistura esterilizada de legumes com carne ou peixe, cereais infantis e purés de fruta.

O projeto realizou testes nas instalações de cinco empresas internacionais de alimentação infantil participantes - FrieslandCampina com sede nos Países Baixos, HiPP na Alemanha, o produtor grego YIOTIS e duas empresas chinesas, Beingmate e YFFC.

O objetivo era identificar os principais riscos tanto microbianos, incluindo bactérias, como de potenciais contaminantes químicos na cadeia alimentar.

Os contaminantes químicos incluem poluentes ambientais tais como dioxinas ou chumbo, resíduos de tratamento de culturas como pesticidas e substâncias geradas durante o processamento, incluindo furano.

"Temos de convencer a indústria de que é importante concentrarmo-nos também nos produtos químicos", defende Engel. "Embora os efeitos na saúde não sejam tão imediatos como para os micróbios, podem ser significativos a longo prazo".

O SAFFI visa também ajudar os produtores e autoridades alimentares a prever onde podem surgir potenciais problemas e, como resultado, reduzir a ameaça de contaminação em todas as fases da produção.

Os processos clássicos baseados em tratamentos térmicos, por exemplo, poderiam ser substituídos por queimadores de combustão a impulsos, aquecimento por radiofrequência e processamento de alta pressão, que são melhores na esterilização de alimentos, mantendo simultaneamente o valor nutricional ótimo dos produtos frescos.

"Verificamos a eficácia destas tecnologias inovadoras de processamento para controlar o crescimento, inibição e inativação de agentes patogénicos, bem como a sua capacidade de retardar a degradação dos alimentos e limitar a integração de certos químicos", disse Engel.

Oportunidade de negócio saudável

O setor dos alimentos e bebidas, que inclui alimentos para bebés, é um dos principais contribuintes para a economia da UE com exportações de 110 mil milhões de euros em 2019. Ao investir na formação e na partilha de conhecimentos, o SAFFI ajudará a melhorar os padrões de segurança na UE e na China e a reduzir potenciais barreiras ao comércio. Cooperará com outros projetos de investigação no âmbito da Iniciativa Bandeira UE-China Alimentação, Agricultura e Biotecnologia (FAB), com todos os que procuram uma melhoria contínua no controlo da segurança alimentar.

Tal cooperação pode aumentar o comércio UE-China e dar às empresas alimentares europeias maiores oportunidades de expansão no mercado internacional. Além disso, as normas estabelecidas pelo SAFFI no setor da alimentação infantil poderiam ser alargadas a outras categorias alimentares, de acordo com Engel.

Dietas à medida

Quando se trata de saúde, a variedade e a qualidade dos alimentos também contam. Uma dieta equilibrada pode ajudar a prevenir o aparecimento de doenças. Pode também permitir às pessoas com doenças graves curarem-se e terem vidas mais estáveis.

Contudo, as pessoas respondem de forma diferente aos mesmos alimentos ou nutrientes, dependendo de fatores genéticos e do estilo de vida. Estes incluem stress, níveis de exercício, composição microbiológica individual e exposição a toxinas ambientais. O projeto NUTRISHIELD, financiado pela UE, tem como objetivo criar dietas personalizadas adaptadas a biomarcadores individuais, com particular incidência nas crianças com obesidade e/ou diabetes e nas mães lactantes.

O projeto está a analisar uma série de biomarcadores relacionados com a nutrição e as perturbações da saúde, tendo em conta a forma como cada criança responde aos diferentes nutrientes e tipos de alimentos.

O NUTRISHIELD envolve parceiros de investigação e clínicos de toda a Europa. O projeto é coordenado por uma empresa suíça chamada Alpes Lasers, que desenvolveu tecnologia especializada em laser de infravermelhos médios para utilização em ambientes clínicos.

Precisão Laser

"Ao contrário dos processos atuais usados para analisar fluidos corporais, a tecnologia laser pode funcionar com amostras muito pequenas de urina - uma necessidade quando pequenos pacientes só conseguem produzir quantidades mínimas", explica Miltos Vasileiadis, desenvolvedor de negócios e gestor de projetos na Alpes Lasers.

A empresa forneceu aos parceiros do projeto a tecnologia laser utilizada na construção de analisadores de urina, hálito e leite humano. As amostras recolhidas são analisadas a um nível molecular, permitindo aos nutricionistas dar conselhos detalhados, personalizados e fáceis de seguir.

Isto pode incluir a quantidade de cada grupo alimentar que um indivíduo necessita e com que frequência, quanto exercício e sono são necessários e até que variedade particular de fruta ou grão é necessária para uma nutrição adequada.

No Hospital San Raffaele em Milão, Itália, está a decorrer um estudo que envolve jovens doentes com diabetes, enquanto o Instituto de Investigação em Saúde Hospital La Fe em Valência, Espanha, está a trabalhar com mães lactantes e recém-nascidos. Estudos realizados na Universidade de Radboud na Holanda têm como objetivo compreender como a nutrição pode ajudar e melhorar o desenvolvimento cognitivo das crianças.

As ferramentas desenvolvidas pelo NUTRISHIELD são concebidas para serem portáteis e fáceis de utilizar, tornando a análise de biomarcadores mais rápida e mais rentável. A longo prazo, estes poderiam ser utilizados em diferentes contextos médicos para assistir pacientes de qualquer idade.

Alimentação 2030

A política de investigação e inovação da UE Food 2030 visa transformar os sistemas alimentares e assegurar que todos tenham alimentos suficientes, nutritivos e seguros para viverem uma vida saudável.

A iniciativa abrange todo o sistema alimentar, ligando os setores de produção primária (como a agricultura e a pesca) ao processamento, venda a retalho e distribuição de alimentos, embalagem, resíduos e reciclagem, serviços de restauração e consumo.

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.