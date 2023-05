Emirados Árabes Unidos querem explorar cintura de asteroides do sistema solar

JN/Agências Ontem às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) divulgaram, esta segunda-feira, planos para enviar um veículo espacial para explorar a principal cintura de asteroides do sistema solar, o seu projeto mais recente depois de terem lançado uma nave para Marte em 2020.

Designado Missão dos Emirados à Cintura de Asteroides, o projeto pretende desenvolver um veículo espacial nos próximos anos e lançá-lo em 2028 para estudar vários asteroides.

"Esta missão é um seguimento da missão a Marte, onde foi a primeira da região", realçou Mohsen Al Awadhi, diretor do programa Missão dos Emirados à Cintura de Asteroides. "Estamos a criar a mesma coisa com esta missão. É a primeira missão de sempre a explorar estes sete asteroides".

PUB

Os EAU tornaram-se o primeiro Estado árabe e o segundo de sempre a entrar com sucesso na órbita de Marte, quando a sua sonda 'Esperança' alcançou o designado planeta vermelho, em fevereiro de 2021.

Os objetivos incluem a obtenção da primeira descrição completa da atmosfera de Marte e ajudas para ter respostas a questões-chave sobre o clima e a composição do planeta.

Se for bem-sucedido, o projeto vai culminar na aterragem em um asteroide, vermelho, que os cientistas consideram que pode fornecer pistas sobre o início da vida na Terra.

Componentes orgânicos, como a água, que são constituintes cruciais da vida, foram encontrados em alguns asteroides, devido potencialmente a choques com outros corpos ricos organicamente ou da criação de complexas moléculas orgânicas no espaço.

Investigar as origens destes componentes, juntamente com a possível presença de água em asteroides vermelhos, pode contribuir para esclarecer a origem da água na Terra e assim a génese da vida no planeta.

Este projeto é um marco significativo para a agência espacial dos EAU, criada em 2014. O percurso a percorrer agora pelo veículo espacial é dez vezes maior do que o percorrido pela missão a Marte.

Para atingir a cintura dos asteroides, o veículo deve cobrir uma distância total de cinco mil milhões de quilómetros.

Em outubro de 2034, o veículo deve dirigir-se para o sétimo e último asteroide, chamado Justitia, onde deve contactar com a sua superfície um ano depois. Justitia, que se admite ser um dos apenas dois asteroides vermelhos conhecidos, é creditado com uma superfície carregada de componentes orgânicos.

"É um dos dois objetos vermelhos na cintura dos asteroides e os cientistas não compreendem porque é vermelho", disse Hoor AlMaazmi, um investigador espacial na agência dos EAU.

O veículo vai colocar na superfície do asteroide um engenho para estudar a sua superfície. Pode lançar as bases para a extração de recursos dos asteroides que venha a apoiar missões humanas espaciais prolongadas no tempo -- e talvez até o objetivo ambicioso dos EAU de construção de uma colónia em Marte em 2117.