Facebook lança nova edição de programa de formações para PME em Portugal

O Facebook anunciou hoje o lançamento em Portugal da nova edição do programa de formações para as PME, em parceria com a Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas (ANMPE) e o Ministério da Economia e Transição Digital.

A edição do programa de formação 'Boost with Facebook', integrado na campanha #ApoiamosasnossasPME, arranca hoje.

O programa já formou 3.000 empresas e tem como objetivo formar "mais de 1.800 PME" até final do ano, refere a rede social.

"A primeira edição do programa, em 2019, reuniu 1.000 PME portuguesas e a segunda edição, no ano passado, reuniu mais de 2.000 empresas", acrescenta.

O programa 'Boost with Facebook' "inclui sessões 'online' gratuitas com um formador especialista e treino personalizado em apoiar as PME na implementação de ferramentas e estratégias digitais".

Esta edição conta com cinco sessões, a partir de hoje de maio e até ao final de 2021, "com os seguintes temas: 'Estabelecer a presença com o Facebook e o Instagram'; 'Encontrar novos clientes com o Instagram'; 'Criar uma estratégia de publicidade eficaz'; 'Fomentar resultados com o Facebook Messenger'; e 'Utilize o WhatsApp para expandir o seu negócio'.

Está integrado na campanha digital #ApoiamosasnossasPME, "uma iniciativa que tem como objetivo contribuir de forma positiva para a recuperação das pequenas e médias empresas portuguesas".

O Facebook "acredita que através de ferramentas digitais, como as incluídas nesta campanha, é possível acelerar a transformação digital durante a pandemia de covid-19, e que existe capacidade nas empresas portuguesas para adaptarem as estratégias de negócio ao novo cenário socioeconómico", adianta.

"O efeito capacitador de digitalização desta iniciativa nas nossas PME é muito relevante" destacando também que "a ferramenta de diagnóstico permite orientar as empresas na implementação da sua estratégia digital", refere o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, citado em comunicado.

"As PME estão no centro da recuperação económica mundial e a tecnologia vai cada vez mais ser um aliado valioso das empresas", sendo que "estes programas de formação pretendem ajudar no processo de digitalização das empresas, e ao mesmo tempo, aproximar o Facebook do tecido empresarial português", afirma, por sua vez, Luís Zimmermann, responsável pelas políticas públicas do Facebook em Portugal e Espanha.

"Acreditamos que o processo da digitalização dos negócios portugueses é fundamental para a recuperação económica de Portugal", acrescenta.

Já a vice-presidente da ANPME, Paula Hespanhol, refere que "uma das transformações mais relevantes" que se assistiu durante a pandemia foi "aceleração digital".

As micro, pequenas e médias empresas "tiveram de se adaptar a novas dinâmicas e perceberam a importância da presença digital na sobrevivência do seu negócio. Hoje, o marketing digital é percebido pela maioria dos empresários como um recurso essencial para se manter no pós-pandemia", acrescenta a responsável, citada no comunicado.