Google divulga o que os portugueses mais pesquisaram em 2021

"Como ganhar dinheiro no TikTok?", "Rogério Samora", "Certificado Digital" e "Como cozer camarão?" estão entre as pesquisas que os portugueses mais efetuaram no Google em 2021.

A Google divulga esta quarta-feira os temas mais procurados pelos portugueses no seu motor de busca em 2021.

Entre as questões mais pesquisadas destaca-se "Como obter o certificado digital covid?", logo a seguir surge "Como saber onde votar?" e "Como ganhar dinheiro no TikTok?". "O que são Censos?", foi outra pergunta muito pesquisada em Portugal. Destacam-se também perguntas como "O que é a Maçonaria?" e "O que sai no exame de português 2021?".

Outras perguntas envolvem também o voto antecipado, o agendamento da vacinação , o funcionamento do Ivaucher e do Autovaucher, o jejum intermitente, o tratamento para as frieiras e "Como cozer camarão?".

O nome nacional mais pesquisado foi "Rogério Samora", ator que está em cuidados continuados após duas paragens cardiorrespiratórias desde setembro. A seguir vem "Noah", o menino desaparecido (e mais tarde encontrado sem quaisquer tipo de ferimentos) em Idanha-a-Nova e, em terceiro lugar, "Tony Carreira", cantor português cuja filha, Sara Carreira, morreu no ano passado num acidente de automóvel.

Dentro do tema da covid, os termos mais pesquisados são "certificado digital" e "vacinação covid". Surgem também entre os mais pesquisados termos como "confinamento", "desconfinamento" e "escolas vão fechar".

E temas internacionais?

No que toca aos nomes internacionais, destacam-se as personalidades na área do futebol, Christian Eriksen , jogador de futebol dinamarquês do Inter de Milão, foi o mais pesquisado. Em segundo lugar, o ator Alec Baldwin, que disparou acidentalmente uma arma numa cena de cinema, acabando por provocar a morte da diretora de fotografia do filme "Rust"; e em terceiro lugar, Valentino Lazaro, jogador austríaco do S.L. Benfica.

Entre os falecidos mais pesquisados encontra-se Marília Mendonça, cantora sertaneja brasileira que morreu em novembro num acidente de avião. A seguir, Maria João Abreu, atriz portuguesa falecida em maio, e MC Kevin, cantor brasileiro que morreu em maio. Em quinto lugar na categoria dos falecidos o mais procurado foi Jorge Sampaio, antigo presidente da República, falecido em setembro, e o fadista Carlos do Carmo, falecido em janeiro, ocupa o oitavo lugar.

As preferências da TV

Quanto às séries, programas e filmes mais pesquisados no Google, em primeiro lugar surge "Big Brother". "All together now" e "O amor acontece" , ambos da TVI, e "The voice kids" da RTP1 são outros programas televisivos que surgem na lista dos mais pesquisados. As séries mais pesquisadas este ano são produzidas pela Netflix (Squid Game, Bridgerton, Lupin e Sex Education).

Quanto às tendências internacionais, grande parte das pesquisas feitas no Google são sobre desporto. Em primeiro lugar está "Australia vs India", seguido de "India vs England" e de IPL (Indian Premier League) a propósito de jogos de cricket. Para além de outras pesquisas sobre desporto ("NBA", "Euro 2021", "Copa América"), surge em 9.º lugar "Squid Game" e "DMX", rapper norte americano que faleceu em abril.