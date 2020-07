Grupo BEL com luz verde da NASA para fabricar ventilador de combate à covid-19

JN Hoje às 18:43 Facebook

Ventilador foi desenhado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

O Grupo BEL, em parceria com o Grupo Exergia e a Exatronic, foi selecionado pela NASA para fabricar um ventilador destinado a combater a covid-19.

O ventilador foi desenhado pelo Laboratório de Propulsão a Jacto (JPL) da agência espacial norte-americana, que atribuiu, agora, a licença de fabrico ao grupo empresarial português, fundado em 2001.

"O atual contexto de pandemia coloca enormes desafios que só podem ser ultrapassados com um esforço comum", sublinhou fonte do grupo, deixando um agradecimento especial à equipa técnica que acompanhou todo o processo junto da NASA: Ana Russo (do Grupo Exergia ), Fernando Simões (do Grupo BEL) e André Andrade (Exatronic).

O Grupo Bel é especializado em seis grandes áreas de negócio: Distribuição e Vending; Indústria, Automação, Indústria Aeronáutica e Aeroespacial; Inovação, Tecnologia e Comunicação; Green Transportation; Imobiliário e Marcas.