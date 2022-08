Impacto da seca num pequeno rio francês ajuda a perceber perda de biodiversidade

Sarah Wild Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Mesmo com a seca a levar muitos rios da Europa a níveis baixos recorde e a colocar em risco a biodiversidade, a ameaça de inundações catastróficas após um período de seca está à espreita.

Alguns dos rios mais famosos da Europa, tais como o Reno, o Danúbio e o Pó, têm sido notícia de primeira página devido às secas de verão. Com os níveis de água a descer a pique e os rios a secarem, muitos tipos de atividades económicas foram prejudicadas, desde o transporte marítimo até à agricultura. Mas um pequeno rio na Europa que tem evitado os holofotes dos meios de comunicação pode oferecer lições valiosas sobre o agravamento dos efeitos do aquecimento global. É o Albarine, no sudeste de França e é o foco de um projeto de investigação apoiado pela UE sobre os efeitos da seca nos ecossistemas fluviais.

A nível mundial, os rios estão sob grande pressão devido às alterações climáticas. A investigação ajudará os conservacionistas a compreender as formas como a seca conduz à perda da biodiversidade e a responder adequadamente a esta questão. Junto à adormecida cidade francesa de Brénod perto das montanhas do Jura, o Albarine corre quase 60 quilómetros antes das suas águas cristalinas se juntarem ao maior rio Ain a nordeste de Lyon. No entanto, há vários pontos durante o seu curso em que o rio Albarine seca. Isto pode acontecer a mais vias navegáveis à medida que o aquecimento global se intensifica.

Evento extremo

"A seca é um acontecimento extremo", afirma Romain Sarremejane, ecologista de água doce e Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), investigador pós-doutorando no Instituto Nacional Francês de Agricultura, Alimentação e Ambiente (INRAE).

"É preciso compreender o esvaziamento para compreender a seca. A questão poderá ser no futuro que, se houver grandes secas, o rio perderá todos os refúgios onde as espécies possam sobreviver durante um evento de esvaziamento". Sarremejane faz parte do projeto de investigação MetaDryNet, que está a avaliar como a seca afeta os organismos no Albarine e a sua capacidade de consumir matéria orgânica rica em carbono. Na zona luxuriante a montante, perto de Brénod, muitas folhas caem no Albarine, e estas folhas fornecem alimentos e nutrientes ao longo do rio.

Seca em todo o lado

PUB

"Os insetos e outras criaturas mordiscam-nas, e decompõem-se pouco a pouco à medida que se vão descendo tornando-se partículas muito pequenas que acabam no mar", explica Sarremejane. "Mas quando há esvaziamento em todo o lado na rede hidrográfica, estas folhas acumulam-se no leito seco do rio e não são processadas". Esta acumulação de folhas poderia resultar em fome para as criaturas a jusante e o rio processaria menos carbono.

Sarremejane e os seus colegas foram investigar o que acontece nestes pontos de esvaziamento do Albarine. Recolheram amostras de 20 locais, cada um com cerca de 100 metros de comprimento, para ver a quantidade de matéria orgânica que passou, a rapidez com que se decompôs, a quantidade de carbono e metano que cada local emitiu, e a diversidade de invertebrados, bactérias e fungos presentes. Metade dos locais situava-se em zonas onde o rio por vezes seca e os restantes em locais onde o rio corre durante todo o ano.

Como mais lugares estão secos durante mais tempo, isto também poderia comprometer a capacidade das criaturas de se moverem entre partes do rio - o que poderia, em última análise, levar a uma diminuição da biodiversidade, bem como à extinção. Cerca de 60% dos rios em todo o mundo são intermitentes, o que significa que estão secos pelo menos um dia por ano e essa percentagem está a aumentar, de acordo com Sarremejane. Muitas destas vias fluviais fluem normalmente durante seis a oito meses do ano e depois secam durante o verão.

Se as zonas secas de um rio aumentam e se expandem por períodos de tempo mais longos, estes oásis no rio, onde a vida se vai recuperar, podem também desaparecer.

A sua investigação futura vai centrar-se em como os eventos climáticos extremos afetam as comunidades de criaturas e a sua diversidade nos rios da Europa, e se é possível quantificar estes pontos de viragem.

Chuva forte

A própria chuva coloca desafios a todas as dificuldades provocadas pela seca. Quando as áreas atingidas pela seca recebem a chuva, esta tende a ser mais pesada e mais difícil de absorver, levando a inundações, um dos efeitos mais catastróficos das alterações climáticas nas cidades europeias. Benjamin Renard, investigador principal no projeto Extremos Hidrológicos à Escala Global (HEGS), está a tentar compreender o que significa mais precipitação para os sistemas fluviais e se esta leva a mais inundações.

As inundações fluviais estão entre os eventos climáticos extremos mais prejudiciais na Europa, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA). Se as emissões de carbono continuarem a aumentar, as alterações climáticas poderão triplicar os danos diretos das cheias dos rios.

Nas cidades, mais chuva leva a inundações nas ruas, mas com rios não é assim tão simples. "Existem bacias hidrográficas, que funcionam como um forte filtro, tantas coisas poderiam acontecer", disse Renard. ^"As inundações não são uma tradução direta do que está a acontecer em termos de precipitação".

Renard e os seus colaboradores criaram um quadro estatístico para avaliar a probabilidade dos rios transbordarem numa determinada área. Utilizando dados de cerca de 2 000 estações pluviais e hidrométricas, que medem o caudal do rio, o seu enquadramento pode determinar a probabilidade de uma inundação numa dada região. Os dados, retirados de estações de todo o mundo, abrangem os últimos 100 anos. "Os conjuntos de dados que utilizamos, tanto para a precipitação como para as inundações, são de todos os continentes, exceto da Antártica", disse.

O quadro associa variáveis climáticas tais como temperatura, pressão atmosférica e velocidade do vento, à probabilidade de eventos climáticos extremos, incluindo chuvas fortes ou inundações.

Precipitação mais intensa

"Confirmámos, de facto, que a precipitação estava a tornar-se mais intensa em todo o mundo, mas para as inundações o sinal é muito mais complicado", disse Renard. "Há algumas áreas geográficas onde não se veem grandes mudanças, algumas áreas onde se veem cheias crescentes, e algumas onde se vêm cheias decrescentes". Renard planeia utilizar o quadro para previsões sazonais ou mesmo para diferentes eventos meteorológicos extremos. "Não há nada no quadro que seja específico das inundações", comentou. Os investigadores poderiam configurar o quadro para outros eventos, tais como ondas de calor, secas e incêndios florestais.

Em qualquer caso, a sua utilização para a previsão sazonal faria parte de um sistema de alerta precoce útil. Isto permitiria às pessoas prepararem-se, por exemplo, para as cheias dos rios mais próximos e ajudaria a evitar a perda de vidas e a destruição de bens.

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE. Este artigo foi publicado a primeira vez na Revista Horizon, em agosto de 2022.