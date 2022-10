Instagram com problemas e milhares de contas suspensas ao mesmo tempo

Augusto Correia Hoje às 14:02, atualizado às 14:27 Facebook

Milhares de contas do Instagram foram suspensas ao mesmo tempo esta segunda-feira. Ainda não há uma explicação para o sucedido.

Milhares de pessoas em todo o mundo receberam uma notificação a informar que a conta no Instagram está suspensa.

"Suspendemos a tua conta a 31 de outubro de 2022", lê-se na mensagem que começou a cair cerca das 13 horas desta segunda-feira.

No Twitter, há dezenas de pessoas a queixarem-se da suspensão da conta. E teorias várias sobre o motivo. E foi nessa plataforma que o Instagram admitiu que há um problema.

"Estamos conscientes que algumas pessoas estão a ter problemas a aceder à conta no Instagram. Estamos a averiguar o problema e pedimos desculpa pelo inconveniente", lê-se na conta oficial do Instagram no Twitter.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown - Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Enquanto não é apurada a razão do problema, e tendo em conta as burlas e os "hacks" que têm afetado outras redes sociais, o aconselhável é não seguir o link que, aparentemente, permite discordar decisão, pelo menos enquanto não houver informações oficiais da empresa de Mark Zuckerberg, a Meta.

Utilizadores britânicos, citados pelo tabloide "The Sun" reportaram problemas antes da suspensão. "Estava a ir abaixo a cada 10 ou 20 segundos e agora a minha conta foi suspensa", refere um utilizador não identificado.

O problema não afeta todos os utilizadores. Muito continuam a ter acesso à conta e publicam, mas queixam-se de terem perdido seguidores, em alguns casos, às centenas.

Os utilizadores que estão a tentar recuperar a conta queixam-se que não o conseguem fazer porque o código de verificação não chega.