Se no início a ideia de Mark Zuckerberg era a de criar uma rede online que interligasse toda a comunidade académica de Harvard, rapidamente o Facebook converteu-se na maior rede social do Mundo. Noutra escala, e com a religião como pano de fundo, os espanhóis Jorge Valldecabres e Adrian Rodriguez, criaram a Ecclesiared, programa de gestão online que é líder de mercado em 14 países e promete agora centrar atenções no mercado português.

A Ecclesiaredé um programa de gestão online para as igrejas e toda a comunidade católica que pretende unir à escala mundial todo o corpo eclesiástico. Apelidada de "O Facebook das Paróquias", esta já conquistou a América Latina, Espanha, Irlanda e pretende agora replicar o mesmo nível de sucesso não só em Portugal mas igualmente no Brasil.

A plataforma permite aos párocos aceder de forma imediata e a partir de qualquer lugar ao arquivo paroquial devido à informatização de todos os dados. Toda a burocracia e documentação inerente à igreja, que antigamente poderia demorar horas ou até dias a ser tratada, passa agora a estar disponível à distância de um clique.

Tornou-se muito mais fácil aceder a qualquer certidão de nascimento, batismo, matrimónio ou óbito mas não só. A rede permite ainda a gestão do livro de missas, a contabilidade das paróquias e a gestão da própria página web.

A ferramenta, criada apenas em 2012, tem crescido de tal maneira que, em apenas 5 anos, Jorge e Adrián viram-se obrigados a abrir uma delegação do lado de lá do oceano, em Santiago do Chile, para poder dar uma melhor resposta à gestão das paróquias latino-americanas.

"Com Ecclesiared os párocos podem não só imprimir qualquer tipo de documento em apenas 30 segundos, como também ter controlo total da informação relativa à paróquia através de estatísticas e relatórios, ou até comunicar internamente entre eles de uma maneira bastante simples", explicou ao JN Jorge Valldecabres, CEO da marca.

"A Ecclesiared é uma ferramenta fundamental não apenas para o pároco mas também para os seus colaboradores", acrescentou. "A tecnologia pode fazer muito pelas paróquias e centenas de párocos começam agora a perceber o potencial do nosso produto."

Para Adrián Rodríguez, Diretor Tecnológico, o mais importante deste projeto reside no facto de a vida dos bispos e restantes párocos ter-se tornado bastante mais fácil.

"Atualmente a Ecclesiared ajuda paróquias e dioceses de 14 países e isso é o mais gratificante para nós. Poder oferecer todos os nossos recursos aos párocos para que intercomuniquem dentro da maior rede de paróquias do Mundo."

O "Facebook das Paróquias" ajuda atualmente milhares de paróquias e mais de 75 dioceses no Mundo e tem a singularidade de ter sido criada com o auxilio de párocos para párocos.