Nova fraude do WhatsApp com cupão de desconto para a Zara

Uma mensagem a oferecer um vale de desconto de 400 euros nas lojas da Zara em Portugal, a circular no WhatsApp, é falsa. E não é a única marca a ser usada.

A história repete-se. Menos de um mês depois de ter sido desmascarada uma fraude no WhatsApp, a prometer um vale de 150 euros em comprar para usar na Zara, em Espanha, o esquema chegou a Portugal.

Atravessar a fronteira inflacionou a burla, com a mensagem fraudulenta a circular no WhatsApp a oferecer 400 euros de desconto em lojas da Zara em Portugal.

Tal como há um mês, um logótipo da Zara encabeça o "link" da suposta promoção. Clicar é abrir a porta ao "pishing", a recolha fraudulenta de dados pessoais.

O utilizador é induzido a preencher um questionário com dados pessoais e é também solicitado o reenvio da falsa promoção a 10 contactos, o que acelera a propagação da fraude.

Desde 11 de setembro, quando foi detetada a fraude em Espanha a prometer 150 euros de desconto na Zara, a Polícia Nacional espanhola denunciou pelo menos quatro fraudes com o WhattsApp: uma com um falso programa para saber quem viu a foto de perfil do programa; três com cupões de descontos ou ofertas de marcas como a Decathlon, Burguer King, Carrefour e ainda descontos em viagens à Disney, em Paris.

A recomendação de segurança é a mesma e tem raízes num ditado antigo: se a esmola é grande, desconfie. Seja na rua ou nas avenidas da Internet, na dúvida, não clique, não aceite, não forneça dados pessoais.