O ovo do Instagram estalou e em vez da gema tem um alerta de saúde mental

Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O ovo, que tem o recorde de mais gostos do Instagram, faz parte de uma campanha de conscientização sobre saúde mental.

O ovo Eugene, detentor do recorde de gostos do Instagram, voltou a ser notícia depois do lançamento de uma campanha publicitária, durante a final do campeonato de futebol norte-americano, o Super Bowl, no passado domingo. O objetivo é alertar para a importância da saúde mental, em particular no contexto das redes sociais.

Uma sequência de imagens foi publicada na conta de Instagram EGG Gang, onde o ovo aparece a estalar aos poucos. De seguida, num curto vídeo, a personagem Eugene confessa: "Recentemente, comecei a quebrar. A pressão das redes sociais está a afetar-me. Se isto também está a acontecer contigo, fala com alguém", lê-se, enquanto o ovo quebra aos poucos, fazendo alusão a um site de saúde mental.

Em pouco mais de um mês, o ovo reuniu mais de 52 milhões de gostos na sua primeira publicação e acumulou 10 milhões de seguidores ultrapassando Kylie Jenner. A socialite ​​​​​ possuía o recorde de gostos, com 18 milhões na fotografia publicada a 6 de fevereiro de 2018, em que mostra a mão da Stormi, a sua filha que tinha acabado de nascer.

A conta Egg Gang foi criada por um publicitário de 29 anos, Chris Godfrey. "Um ovo não tem género, raça ou religião. Um ovo é um ovo, é universal", disse ao jornal "The New York Times".