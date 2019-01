Primeira moto elétrica da Harley-Davidson chega em agosto e já tem preço

Rita Salcedas Ontem às 22:46 Facebook

A Harley-Davidson divulgou novos detalhes sobre o lançamento da primeira mota elétrica da emblemática marca de motociclos, que já está disponível em pré-reserva.

O fabricante de Milwaukee aproveitou a CES 2019 (Consumer Electronics Show) - a maior feira de tecnologia do mundo, que aconteceu de 9 a 11 de janeiro, em Las Vegas - para revelar mais alguns detalhes acerca da sua primeira mota 100% elétrica, a LiveWire.

A festa não sai barata para os amantes da icónica marca, que, há cerca de quatro anos, deu sinais de que ia inclinar-se para a curva dos veículos elétricos. O produto final, que esteve até agora em desenvolvimento, vai chegar ao mercado norte-americano em agosto, com um preço de tabela que começa nos 29.799 dólares (aproximadamente 26 mil euros).

De acordo com o fabricante, a LiveWire pode ir dos 0 aos 100 quilómetros/hora em menos de 3,5 segundos e não requer embraiagem nem mudanças. Segundo a Harley-Davidson, a moto tem autonomia para fazer 177 quilómetros por carregamento, ficando atrás de marcas concorrentes que, neste domínio, assumem vantagem, como a Zero Motorcycles, que tem modelos com autonomias capazes de chegar aos 260 quilómetros por carregamento.

A eliminação do motor de combustão custa a sonoridade ímpar da moto, que troca o tão característico ruído Dos modelos da marca pelo silêncio. Em face disso, para substituir o ruído, a empresa criou um som "futurista" que é acionado com a aceleração.

A nível de atrativos tecnológicos, a nova moto, que pode ser customizada pelo comprador, integra um sistema de ligação à internet que permite a monitorização do veículo remotamente e que envia notificações para o condutor/utilizador, sempre que for necessário fazer a manutenção do veículo e a geolocalização via GPS do mesmo.

Mas a principal novidade é o ecrã tátil colocado no guiador, que, além de acolher mapas baseados em GPS, permite ao condutor selecionar o modo de condução e visualizar e controlar informações como autonomia restante, estado da bateria e temperatura de vários componentes.