Musk critica WhatsApp e diz que Twitter vai passar a ter chamadas de áudio e vídeo

O dono do Twitter, Elon Musk, anunciou esta semana que poderão ser feitas, em breve, chamadas de áudio e vídeo na plataforma. O anúncio surge na mesma semana em que criticou a falta de privacidade do WhatsApp, rede detida pela Meta, de Mark Zuckerberg.

Numa publicação no Twitter, Musk afirmou que o aplicativo de mensagens WhatsApp não é confiável, por ouvir os seus utilizadores, pondo em causa as políticas de privacidade da empresa. O líder da Tesla reagiu a um erro na aplicação de mensagens, que ativa o microfone dos telemóveis mesmo sem este estar a ser utilizado.

WhatsApp cannot be trusted https://t.co/3gdNxZOLLy - Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

O erro foi descoberto por um funcionário do Twitter e, de acordo com o site GadgetsNow, terá sido já reconhecido pela empresa que pertence ao universo de Zuckerberg.

As críticas surgem na mesma semana em que Musk anunciou que o Twitter terá em breve novas funcionalidades, a possibilidade de realizar chamadas de vídeo e de áudio. Uma estratégia que visa competir com as ferramentas gratuitas já oferecidas pelo Messenger, Telegram, o próprio WhatsApp, entre outas.

O dono da SpaceX acrescentou que o Twitter vai começar esta sexta-feira a criptografar as mensagens diretas na plataforma, para proteger a privacidade dos utilizadores.