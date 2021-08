Plataforma OnlyFans já não vai proibir conteúdos sexuais

Ana Matos Hoje às 16:06 Facebook

A plataforma OnlyFans, conhecida por permitir aos utilizadores que ganhem dinheiro com publicações pagas, tinha anunciado, na semana passada, que iria proibir conteúdos sexuais. Reação dos utilizadores levou a empresa a voltar atrás na decisão.

A aplicação OnlyFans, que permite cobrar pelo acesso a publicações, anunciou, esta quarta-feira, que voltará a autorizar a partilha de conteúdos sexualmente explícitos.

Através da rede social Twitter, a empresa revelou que conseguiu obter o necessário para suportar a comunidade de criadores de conteúdos da plataforma. Assim, a aplicação volta atrás na decisão tomada anteriormente.

Na semana passada, a empresa tinha anunciado que iria banir todos os conteúdos sexuais a partir de 1 de outubro de 2021. A proibição surgiu após a ameaça dos bancos cortarem os laços com a plataforma, pela possibilidade de terem a sua imagem "manchada".

A decisão surpreendeu, uma vez que a plataforma é muito conhecida na indústria do entretenimento adulto. A pornografia foi uma das principais razões para o aumento da popularidade da aplicação durante a pandemia da covid-19.

Fundada em 2016, a OnlyFans diz ter 150 milhões de utilizadores em todo mundo. A plataforma, com sede no Reino Unido, conta com conteúdo de cerca de dois milhões de criadores, como, por exemplo, a rapper Cardi B e o lutador de boxe Floyd Mayweather.