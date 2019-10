Sistema de limpeza marinho recolheu plástico do oceano pela primeira vez

Hoje às 15:23 Facebook

Um gigantesco sistema de limpeza marinha idealizado por cientistas holandeses recolheu, pela primeira vez, resíduos de plástico da grande ilha de lixo no Pacífico.

O sistema, desenvolvido pela "Ocean Cleanup", capturou e reteve resíduos do Grande Depósito de Lixo do Pacífico, uma ilha de plástico entre a Califórnia e o Havai, com uma área 21 vezes maior do que Portugal.

"O nosso sistema de limpeza do oceano está finalmente a apanhar plástico, desde redes de pesca abandonada com uma tonelada a microplásticos quase invisíveis", anunciou o criador da Ocean Cleanup, Boyan Slat, num post colocado no Twitter, ilustrado com uma fotografia em que se vêem vários tipos de lixo, incluindo um pneu. "Alguém sentiu a falta de uma roda?"

O Sistema de Limpeza Marinha é uma barreira flutuante de 600 metros em forma de U com uma rede que apanha resíduos até aos três metros de profundidade. Move-se pela força das correntes e recolhe plásticos a flutuar no oceano, permitindo a passagem de peixes e outros animais marinhos.

"É com grande orgulho que anuncio que estamos a recolher plásticos", disse Boyan Slat, numa conferência de imprensa, em Roterdão. Um alívio para aquela organização sem fins lucrativos, que nos últimos seis anos tem lutado para implementar o sistema, idealizado em 2013 e lançado ao mar pela primeira vez em setembro de 2018.

Em dezembro de 2018, o grupo anunciou que o sistema não estava a recolher lixo. Um mês depois, uma secção de 180 metros, cerca de um terço do total do mecanismo, partiu-se e teve de ser rebocada para a costa, juntamente com quase duas toneladas de lixo que tinha conseguido recolher.

O novo protótipo tem uma área maior de flutuadores de cortiça, para impedir o plástico apanhado de sair, e um paraquedas aquático que serve de travão, reduzindo a velocidade do mecanismo no mar. O "001/B" está equipado com satélites e sensores para que possa comunicar a posição com um navio, que recolhe os resíduos, após alguns meses.

"Temos agora um sistema de recolha e armazenagem de resíduos na grande ilha de plástico do pacífico que está a usar as forças naturais do oceano para apanhar e juntar passivamente os plásticos, confirmando, assim, o princípio mais importante que subjaz a este sistema de limpeza marinha", acrescentou Boyd Slat, num vídeo colocado no Twitter.

"É um excelente primeiro passo", comentou Luís R. Vieira, biólogo e Investigador Auxiliar no Centro Interdisciplinar de Pesquisa Marinha e Ambiental (CIIMAR), em Matosinhos. "Tratou-se de uma primeira abordagem, com um protótipo, que recolheu não só grandes plásticos como microplásticos mais abaixo da superfície", observou.

Luís R. Vieira, que também desenvolve investigação no Laboratório de Ecotoxicologia (ECOTOX), no Departamento de Estudos de Populações, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, lembra que apenas 30% do plástico que há nos mares está à superfície, pelo que o caminho de futuro para combater este problema passa por evitar o uso de plástico descartável e pela redução do consumo deste material, aumentando a reciclagem do mesmo.

Reconhecendo as vantagens do sistema, que é autónomo, usa a energia das ondas e do vento para se deslocar, e tem grande capacidade de recolha de material, dada a forma em U e a grande envergadura, Luís R. Vieira destaca alguns pontos negativos: dado o custo, o rácio não é muito favorável e o mecanismo pode pôr em causa a vida marinha, apesar da garantia em sentido contrário dada pelos promotores.

A organização quer construir uma frota destes mecanismos, prevendo reduzir o tamanho das grandes ilhas de plástico do Pacífico para metade a cada cinco anos. Boyd diz que o sistema tem de melhorar para ser capaz de resistir vários anos e armazenar plástico durante meses, antes de ser recolhido, para que o projeto seja financeiramente viável.

As grandes ilhas de plástico formam-se pela acumulação daquele material em zonas de correntes marinhas rotativas, grandes redemoinhos oceânicos, que juntam milhões de toneladas de lixo numa determinada área. A mais conhecida é a grande ilha de plástico do Pacífico, descoberta em 1997 pelo capitão Charles Moore, mas há outras aglomerações de resíduos, principalmente plásticos, noutras zonas do oceano, nomeadamente no Índico. Estudos recentes admitem que poderão vir a formar-se também no Atlântico, sul e norte.

Estas "sopas de plástico" bloqueiam a entrada da luz nos ecossistemas aquáticos, e afetam o fitoplâncton, organismos responsáveis pela remoção de cerca de metade do dióxido de carbono, um dos gases que mais contribuiu para o efeito de estufa no planeta.

Devido à grande quantidade de plástico produzido e à longevidade no ambiente, os gases produzidos pela degradação deste material podem ter impacto importante na concentração de gases com efeito de estufa.