Veículos da FEUP exploram o mar e falam entre si

Veículos da FEUP podem ser programados para desempenhar missões autonomamente, mas também para coordenar a equipa.

Com expedições no Oceano Pacífico no currículo, os veículos desenvolvidos pelo Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) já deram provas suficientes daquilo que são capazes. O verdadeiro trunfo do trabalho da equipa da FEUP é o software: não só permite que sejam programados para desempenhar determinadas missões, mas também para, recorrendo à inteligência artificial, decidirem o que fazer em certas situações e trabalhar em equipa.