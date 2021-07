Hoje às 15:19, atualizado às 16:41 Facebook

Aos 70 anos, o bilionário britânico Richard Branson, dono da Virgin Galactic, concretizou o seu grande sonho: ir ao espaço a bordo de um avião da sua empresa e ser um pioneiro do turismo espacial.

A viagem deste domingo durou cerca de uma hora, da descolagem, ao pico de altitude (a cerca de 90 km da superfície da Terra), até à aterragem. O bilionário e a sua equipa experimentaram como estar num ambiente sem gravidade durante cinco minutos e iniciaram a descida.

BREAKING: Sir Richard Branson's rocket has detached from the belly of its mothership and is heading into space.



Read more: https://t.co/Kl6FL2QRIZ pic.twitter.com/WLdDWqlQz3 - Sky News (@SkyNews) July 11, 2021

O voo partiu de uma base do Spaceport America, Estado do Novo México, nos EUA.

Para além de Branson, estiveram a bordo da nave chamada VSS Unity dois pilotos e três outras pessoas (Beth Moses, instrutora de astronautas, Colin Bennett, um engenheiro, e Sirisha Bandla, vice-presidente da empresa).

Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx - Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

A VSS Unity foi transportada por outra aeronave e depois largada para seguir em direção à entrada do espaço.

A função de Richard Branson era "avaliar a experiência do astronauta privado e passará pela mesma formação, preparação e voo dos futuros astronautas da Virgem Galáctica. A companhia vai usar o 'feedback' sobre a formação e experiência de voo para melhorar a viagem para todos os futuros clientes astronautas".

"Acredito verdadeiramente que o espaço pertence a todos nós", afirmou o bilionário no comunicado que anunciou a data para o voo.

"Depois de 16 anos de investigação, engenharia e testes, a Virgin Galactic está na vanguarda de uma nova indústria espacial comercial, uma indústria que deve abrir espaço para a humanidade", concluiu.