Os Estados Unidos lançaram, esta quinta-feira, um novo robô para Marte, para recolher amostras de rocha que só vão ser enviadas para estudo para a Terra em 2031, dez anos depois de o engenho aterrar no "planeta vermelho".

O lançamento, a bordo de um foguetão Atlas V, da base espacial norte-americana de Cabo Canaveral, na Florida, aconteceu como previsto às 12.50 horas de Portugal continental.

Trata-se da primeira missão que pretende recolher amostras de rocha, solo e poeira de Marte com destino à Terra, sendo liderada pela agência espacial norte-americana NASA, que já enviou outros robôs exploratórios para o planeta, mas com outros fins. A ser bem-sucedido o lançamento, o robô Perseverance (Perseverança) tocará a superfície do "planeta vermelho" cerca de sete meses depois, a 18 de fevereiro de 2021, mais concretamente a cratera Jezero, onde terá existido um lago há 3,5 mil milhões de anos e um delta (foz de rio).

O local de aterragem é, por isso, considerado propício para a procura de sinais (bioquímicos) de vida microbiana passada em Marte, um dos objetivos da missão Mars 2020 Perseverance, uma vez que as moléculas orgânicas são muito bem preservadas por sedimentos de lagos e deltas.

Juntamente com o Perseverance, do tamanho de um carro, mas que tem seis rodas, um braço robótico, uma broca e vários instrumentos científicos, seguem os nomes de cerca de 11 milhões de pessoas de todo o mundo, registados em três 'microchips', e um engenho voador, semelhante a um minúsculo helicóptero, que irá testar um voo controlado noutro planeta.

O veículo robótico, que deve o seu nome a um estudante do Estado da Virgínia, tem na sua "bagagem" amostras de tecido dos fatos espaciais, que serão testadas aos efeitos da radiação, e instrumentos que permitem caracterizar o clima e a geologia do planeta e validar um método de produzir oxigénio a partir da sua atmosfera, rica em dióxido de carbono.