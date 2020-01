WhatsApp vai deixar de funcionar nestes telemóveis em poucos dias

JN Hoje às 16:52 Facebook

A grande atualização que o WhatsApp está a ultimar, e que deve revolucionar o serviço de mensagens tal como o conhecemos, terá um preço: a aplicação móvel deixará de funcionar em milhões de telemóveis.

A atualização em causa é uma mudança "necessária", classificou a empresa, que recomenda aos utilizadores que atualizem os seus dispositivos para a mais recente versão disponível do sistema operativo em causa.

"O serviço deixará de funcionar em qualquer momento, a partir de dia 31 de janeiro", em sistemas obsoletos, adverte o WhatsApp. Trata-se de sistemas nos quais "já não se poderão criar novas contas ou verificar as contas existentes". Todos os telemóveis em causa "foram uma parte importante da nossa história mas já não oferecem as capacidades necessárias para incorporar as novas mudanças da nossa aplicação", assegura a empresa, propriedade do Facebook.

Ainda que seja possível que a empresa tenha alguma surpresa na manga, a empresa já anunciou a bateria de novidades que a atualização vai trazer: um navegador de Internet dentro do WhatsApp; um sistema de procura avançada nas conversações; a possibilidade de ouvir mensagens de voz sem entrar na conversa; a identificação dos perfis com um código QR, um novo modo para economizar bateria; uma função para autrodestruir mensagens e uma coleção de filtros fotográficos, semelhantes aos que existem no Instagram.

Lista

Confira abaixo os modelos de telemóveis em que o WhatsApp deixará de funcionar ou será afetado:

- iPhone 6 e iPhone 6 Plus podem continuar a usar o WhatsApp quando atualizarem a versão do sistema operativo iOS 8 para iOS 9;

- iPhone 5, iPhone 5s e iPhone 5c podem continuar a usar o WhatsApp quando atualizarem a versão para iOS 9:

- iPhone4S podem continuar a utilizar o WhatsApp apenas se forem capazes de atualizar o sistema para a versão iOS9;

- iPhone 4 e modelos anteriores estão impedidos de usar a aplicação, dada a impossibilidade de atualizar o sistema operativo;

- Versão 4.03 do Android deixarão de poder usar o WhatsApp;

- Versão 2.3.7 do Android ou anteriores serão afetadas.

Como saber qual a versão do sistema operativo do seu telemóvel

Se o seu telemóvel tem um sistema operativo Android, deve aceder ao menu "Configurações" ou "Definições" e, depois, encontrar a secção "acerca do telefone" (a designação pode variar consoante o modelo, mas será sempre semelhante) e aí poderá ver qual a versão que tem instalada e que poderá ser atualizada, se necessário.

Se tem um iPhone, deve selecionar igualmente a secção "Configurações" ou "Definições", selecionar a opção "Geral" e, depois, abrir "Informações". Dentro desse menu, poderá ver qual a versão do iOS que tem instalada. Se quiser saber se tem a versão mais atual, volte ao menu "Geral" e clique na opção "Atualização de software".

O que fazer se o sistema operativo do seu telemóvel deixar de suportar o WhatsApp

Se o seu telemóvel tem um dos sistemas operativos referidos anteriormente, deve tentar atualizá-lo. No entanto, isso nem sempre é possível e, caso o aparelho não suporte novas atualizações de software, poderá ter de comprar um novo ou utilizar outra aplicação de conversas semelhante ao WhatsApp.