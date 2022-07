ASAE desmantela rede de jogos e apostas ilegais online em Ponte de Lima

JN Hoje às 09:34 Facebook

A ASAE desmantelou uma rede de programação que programava e instalava jogos ilícitos online em Ponte de Lima. Foram apreendidos 119 equipamentos eletrónicos e cinco armas ilegais.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), realizou 10 mandados de busca, no âmbito de um inquérito onde se investigavam os crimes de exploração de forma ilícita de apostas desportivas à cota de base territorial e distribuição ilícita de jogos de fortuna e azar, jogos e apostas online, no concelho de Ponte de Lima.

Durante as diligências foi possível obter prova sobre o esquema em investigação, designadamente, na residência, onde era feita toda a preparação dos dispositivos e outros locais, como garagens arrendadas, onde parte dos equipamentos estava ocultada, e ainda, em estabelecimentos da zona norte, onde os jogos eram ilicitamente explorados.

No total, foram apreendidos 119 equipamentos eletrónicos, em especial, os dispositivos utilizados na programação e instalação de software de jogo ilícito (incluindo tablet"s, telemóveis e discos), uma viatura de mercadorias (através da qual o responsável pelo esquema de fornecimento destes equipamentos fazia a distribuição), bem como, cinco armas ilegais (3 carabinas, 1 espingarda e 1 pistola).

O valor da mercadoria apreendida ascende a um valor aproximado de 120.500,00 Euros.

As diligências contaram com a colaboração pericial do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), continuando a ASAE a atuar no âmbito das suas competências em matéria de combate ao jogo ilícito e crimes conexos.