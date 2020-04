142 detidos por desobediência durante o estado de emergência

R. S. Hoje às 19:29, atualizado às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde a renovação do estado de emergência, a 3 de abril, foram detidas 142 pessoas pelo crime de desobediência e encerrados 354 estabelecimentos comerciais.

De acordo com comunicado do Ministério da Administração Interna enviado esta terça-feira às redações, a GNR e a PSP detiveram, até às 17 horas de hoje, 142 pessoas por crime de desobediência, mais 16 do que no balanço de segunda-feira. Do total de detidos, 31 desobedeceram à obrigação de confinamento obrigatório, 66 ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 à interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 ao encerramento de estabelecimentos, nove foram detidos por resistência e 14 por violação da cerca sanitária de Ovar.

No mesmo período, no âmbito da atividade de sensibilização e fiscalização das forças de segurança junto da população, foram encerrados 354 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Os números juntam-se aos verificados durante o primeiro período de estado de emergência, que vigorou entre 22 de março e 2 de abril, em que se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1708 estabelecimentos comerciais.

"O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da Covid-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência", remata a nota.