300 polícias manifestaram-se em Braga

Luís Moreira Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 300 agentes da PSP manifestaram-se, esta terça-feira, no centro de Braga para exigirem ao Governo a atribuição de um subsídio de risco "decente e condizente com o trabalho que executam".

Envergavam camisolas negras e exibiam cartazes onde se lia a frase "Subsídio de risco com alguma dignidade", mas que tinha a palavra "alguma" cortada a meio: "um Secretário de Estado prometeu dar-nos um valor com alguma dignidade, mas querem atribuir-nos entre 48 a 68 euros por mês", lamentou um dos presentes, considerando que tal montante "é miserável" e lembrando que há outras polícias que recebem 400 euros de subsídio.

O subsídio de risco é uma das principais e mais antiga reivindicação dos polícias e a atribuição deste suplemento está prevista no Orçamento do Estado deste ano, numa decisão dos partidos da oposição e não do Governo.