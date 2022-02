Abalroaram viatura da PSP em Matosinhos com carro furtado onde tinham 21 matrículas

Reis Pinto Hoje às 14:55 Facebook

A PSP deteve esta madrugada, em Matosinhos, dois homens que seguiam num carro furtado e onde a Polícia apreendeu, entre outro material, 21 chapas de matrícula, duas máquinas de diagnóstico e um conjunto de avisadores luminosos para uso exclusivo das forças de segurança e de socorro. Tentaram fugir, abalroando a viatura policial e depois a pé, mas foram intercetados.

A detenção ocorreu, cerca das 2 horas, no cruzamento das ruas de D. João I e de Brito Capelo, quando os agentes viram os suspeitos, com 35 e 44 anos, este último comerciante de automóveis, no interior de um carro.

Os policias encostaram a viatura policial muito próxima do carro dos suspeitos, que tentaram fugir embatendo com violência no carro-patrulha. Não conseguindo, tentaram fugir a pé mas foram perseguidos e detidos.

Veio a verificar-se que o automóvel em que seguiam, um Volvo, tinha matrículas falsas e constava para apreender, pois havia sido furtado na zona da Foz, no Porto, no dia 29 de novembro de 2021.

No interior do carro foram recuperados 21 conjuntos de chapas de matrícula de veículos automóveis, diversas ferramentas, duas máquinas de diagnóstico, uma centralina, um computador portátil, um autorrádio, um conjunto de avisadores luminosos especiais (azuis) para uso exclusivo das forças de segurança e de socorro, lanternas, luvas e gorros.

Os detidos, sem ficha policial, vão ser ouvidos esta terça-feira em primeiro interrogatório judicial.