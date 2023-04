Abandonados na praia e no mato 1600 quilos de cocaína

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:51 Facebook

Cerca de 1600 quilos de cocaína foram abandonados, neste sábado, em dois locais diferentes de Peniche.

Mais de 200 quilos, acondicionados em sete fardos, estavam no interior de uma lancha rápida deixada numa praia, enquanto a restante droga foi escondida numa zona de mato. A Polícia Judiciária (PJ) suspeita que os traficantes foram surpreendidos quando estavam a descarregar a cocaína, que pode valer 48 milhões de euros, aos preços de referência em relatório recente da PJ (30 mil euros/quilo) .

Foi pelas 8 horas que a Polícia Marítima foi alertada para uma lancha atracada num areal de Peniche. A embarcação tinha no seu interior sete fardos de 30 quilos de droga e nenhum elemento da tripulação se encontrava no local. De imediato, foram acionadas diferentes autoridades policiais para tentar localizar os traficantes, mas sem sucesso.

A ação policial permitiu, no entanto, que a GNR localizasse 1400 quilos de cocaína, escondida numa zona de mato, perto de uma praia a cerca de cinco quilómetros do local onde foi sinalizada a lancha "voadora".

O caso está a ser investigado pela PJ de Leiria. Os seus inspetores suspeitam que a narcolancha zarpou da costa portuguesa, às primeiras horas do dia, em direção a alto mar, para recolher a cocaína transportada num navio desde a América do Sul.

Traficantes fugiram

O transbordo da cocaína terá sido realizado a várias milhas da costa, seguindo-se o regresso da lancha rápida à costa de Peniche. Os traficantes ainda terão conseguido desembarcar cerca de 1400 quilos de droga, que esconderam numa zona de mato, para que, posteriormente, fossem recolhidos por uma viatura.

Mas, antes que toda a droga fosse descarregada, algo ou alguém surpreendeu os traficantes, fazendo com que estes, rapidamente, fugissem do local. As previsões da PJ apontam ainda para que os traficantes tenham percorrido cerca de cinco quilómetros até encontrarem uma praia por onde pudessem fugir.

A embarcação, ainda carregada com sete fardos no interior, num total de mais de 200 quilos, foi abandonada no areal até ser apreendida pela Polícia Marítima.