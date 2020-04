Aberto inquérito à morte de jovem que caiu ao rio em Melgaço

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:30 Facebook

O Comando da Polícia Marítima de Caminha abriu inquérito à morte do jovem de 26 anos que caiu ao rio Minho, em Remoães, Melgaço, em 31 de março.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, as causas da queda do jovem estão a ser averiguadas, tendo já sido ouvidas testemunhas e efetuadas diligências.

O processo será remetido para o Ministério Público (MP) de Melgaço.

Entretanto, a Polícia Marítima tem mantido buscas de superfície, num raio de mais de 30 quilómetros, ao longo do rio Minho, entre Cevide, em Melgaço, e Lapela, Monção. A próxima operação de busca será realizada na segunda-feira.