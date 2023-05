Abusou de duas meninas de sete anos e filmou os crimes

Hoje às 11:16 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 22 anos, por fortes indícios da prática de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, ambos na forma agravada, na Amadora. O suspeito terá abusado de duas meninas, suas vizinhas, e filmado os crimes.

De acordo com a PJ, as vítimas têm sete anos e os abusos ocorreram, durante este ano de 2023, na residência do abusador. O suspeito "aproveitou a proximidade e a relação de confiança que tinha para com as crianças", uma vez que eram frequentadoras de sua casa, para as submeter aos atos sexuais, que filmou.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, e ficou em prisão preventiva.