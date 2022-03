Hoje às 12:06 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Bragança, um homem, com 58 anos, que abusou sexualmente de uma menina, atualmente com 13 anos.

De acordo com a PJ, "os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2019 e 2022, no interior de uma residência, sita numa localidade de Bragança, sendo vítima uma criança atualmente com 13 anos de idade".

O detido, de 58 anos, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas