Abusou e violou filhas da companheira durante ano e meio 

Um homem de 34 anos aproveitava a saída da companheira de casa, no Seixal, para violar e abusar sexualmente das suas filhas, com 9 e 15 anos. Os crimes ocorreram entre janeiro de 2020 e maio de 2021 e o agressor, operário da construção civil, está agora acusado de sete crimes de abuso sexual de crianças e um crime de violação.

Na casa onde eram cometidos os crimes, vivia o agressor com a companheira, um bebé de dois anos que têm em comum e as duas filhas da mulher, fruto de uma anterior relação. A mãe das vítimas nunca soube do que se passava.

A vítima de nove anos foi abusada ao longo de ano e meio pelo menos sete vezes. Foi quando a mais velha foi violada, em maio passado, que a Polícia Judiciária foi informada. A jovem queixou-se à sua tia de ter sido violada e esta apresentou queixa.

O agressor foi detido em junho pela Polícia Judiciária de Setúbal e viu o Tribunal aplicar a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, medida que se mantém atualmente.