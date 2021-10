Acusada de tentar matar amante do namorado no Porto

Alexandre Panda Hoje às 17:07 Facebook

Uma jovem, de 21 anos, foi acusada pelo Ministério Público (MP) de tentativa de homicídio após ter esfaqueado a amante do seu namorado, no Parque da Pasteleira, no Porto. Está a aguardar julgamento em prisão domiciliária.

O caso remonta a 2 de novembro do ano passado. A agressora soube que o namorado encontrava-se frequentemente com a vítima e conseguiu descobrir que mantinham uma relação. Num primeiro tempo, nada fez, mas acabou por marcar um encontro com a vítima. Quereria tirar satisfações e obrigar a amante a acabar a relação.

De acordo com a acusação da 10ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, "movida por ciúmes, a arguida combinou um encontro com a ofendida no parque da zona da Pasteleira levando consigo um instrumento cortante que, depois, usou para desferir diversos golpes no corpo da vítima, atentando contra a vida desta, só não lhe provocando a morte pela intervenção das amigas que acompanhavam a vítima que a socorreram".

A vítima teve de ser internada no hospital e correu perigo de vida, mas sobreviveu e teve alta. Conseguiu descrever os acontecimentos à Polícia Judiciária do Porto que começou a investigara o caso. Após a recolha de prova suficiente para a incriminar, a jovem foi detida e alvo de buscas, já em abril deste ano.

Na residência da mulher, foram apreendidas várias armas brancas, dinheiro e droga "em quantidade e acondicionamento que indiciam fortemente a prática do crime de tráfico de estupefacientes", precisou na altura a PJ.

Levada para o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, a jovem foi colocada em prisão domiciliária e ainda hoje, mantém esta medida de coação. Irá ser julgada no Tribunal de S. João Novo, em breve.