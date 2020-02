Adepto do SC Braga esfaqueado e transportado ao hospital

Paulo Jorge Magalhães Ontem às 23:22 Facebook

Um adepto do SC Braga foi esfaqueado, esta quinta-feira à noite, e transportado ao Hospital de Braga com uma perfuração no abdómen.

Um jovem com cerca de 25 anos foi esfaqueado na Rua Nova da Estação, na freguesia de Maximinos, em Braga, nas imediações do sede dos Ultras Red Boys, claque ligada ao SC Braga. O alerta chegou à PSP às 22.24 horas.

A vítima foi transportada para o Hospital de Braga com uma perfuração no abdómen e, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o ferimento é considerado ligeiro.

O agressor fugiu do local, disse fonte da PSP ao JN. Mais tarde, telefonou para a Polícia para justificar que agiu em legítima defesa.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Braga, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e a PSP.