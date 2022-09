Administradora de insolvência suspeita de sacar 100 mil euros

Óscar Queirós Hoje às 17:19 Facebook

Uma administradora de insolvência foi detida pela Polícia Judiciária do Porto por suspeita de se ter apropriado mais de 100 mil euros num processo do Tribunal de Comércio de Santo Tirso.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a mulher que estava suspensa desde janeiro foi detida esta quinta-feira, na zona de Ofir. É suspeita da prática de crime de peculato cometido no exercício de funções de administrador de insolvência.

"A detida é suspeita de se ter apropriado de valores superiores a 100.000 Euros, no decurso de um processo de insolvência que corria termos no Tribunal de Comércio de Santo Tirso, da comarca do Porto", adianta a PJ.

Foram realizadas buscas que permitiram a recolha de documentação e outros elementos com relevância para a prova dos crimes em investigação.

A detida foi hoje conduzida para o Tribunal para interrogatório e aplicação das medidas de coação.