Adolescente entregou droga a irmão preso durante visita

Um preso do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foi intercetado esta manhã de sábado na posse de 100 gramas de um produto suspeito de ser haxixe. O estupefaciente havia sido entregue momentos antes pelo seu irmão, durante uma visita. O irmão, de 18 anos de idade, foi detido e entregue à Polícia Judiciária.

Durante as visitas desta manhã, os guardas prisionais aperceberam-se de que o recluso, um homem de 30 anos condenado por assalto à mão armada, recebera um pacote do irmão e que o escondera nas cuecas. O preso foi levado ao gabinete da chefia e acabou por entregar a droga: cerca de 100 gramas de haxixe.

O visitante, de apenas 18 anos, que lhe entregara os estupefacientes foi detido. O caso foi comunicado à PJ que levou o suspeito.

O Sindicato do Corpo da Guarda Prisional confirmou a ocorrência ao JN, congratulando-se "com mais um excelente trabalho dos profissionais do Corpo da Guarda Prisional no combate ao tráfico de droga".