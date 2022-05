Adolescentes detidos horas depois de roubarem com ameaça de faca na rua 

Quatro jovens, com idades entre os 16 e 18 anos, foram detidos pela GNR de Almada depois de roubarem bens no valor de 1650 euros a duas vítimas na rua com ameaça de faca, na Costa de Caparica. O roubo ocorreu no dia 10 de maio e os suspeitos foram localizados, identificados e detidos pela GNR. Os bens foram devolvidos às vítimas.

No dia do crime, os quatro suspeitos, estudantes, acompanhados de outros dois suspeitos por identificar, abordaram duas pessoas na rua e, mediante ameaça de uma faca, exigiram-lhes a entrega dos valores que tinham. Conseguiram depois fugir com dinheiro, um telemóvel, uns auriculares e um fio, tudo no valor de 1650 euros.

As vítimas fizeram queixa no posto da GNR da Costa de Caparica e, nesse próprio dia, os militares conseguiram localizar os suspeitos e proceder à sua detenção. Ainda tinham com eles os bens roubados, que foram devolvidos às vítimas.

Os suspeitos foram presentes a Tribunal e libertados com obrigação de apresentações periódicas junto no posto da GNR e a proibição de contactos entre si, excecionando entre dois, irmãos gémeos e a residir na mesma habitação. Estão indiciados pela prática de dois crimes de roubo, um dos quais agravado. Um dos suspeitos está ainda indiciado por detenção de arma proibida.