Advogada condenada a oito anos de prisão por tráfico em cadeia

Uma advogada de Braga foi condenada a oito anos de prisão por tráfico de estupefacientes agravado. Em 27 de fevereiro de 2017, tinha sido apanhada a tentar introduzir uma placa de canábis e seringas na cadeia de Paços de Ferreira.

A causídica, de 43 anos, pretendia entregar a droga e os restantes produtos proibidos a um recluso que depois os venderia no interior do estabelecimento prisional. Porém, não sabia que estava sob a mira da Polícia Judiciária.

A advogada disse que ia visitar um outro recluso que não o destinatário. E, uma vez que os advogados não são sujeitos a revista, pretendia levar consigo droga e outros objetos ilegais para entregar ao cúmplice. Porém, quanto entrou na cadeia de Paços de Ferreira, foi intercetada e, desta vez, revistada.

Tinha consigo uma placa de haxixe com perto de 100 gramas, 39 agulhas de seringa, dois carregadores de telemóvel, um cabo USB e um auricular. A advogada alegou que os objetos não eram seus e que teria sido uma familiar de um recluso a colocá-los no seu casaco. A história não colheu, pois a advogada já estava sob vigilância das autoridades que sabiam que os objetos lhe haviam sido entregues pela companheira do recluso.

No dia 28 de janeiro, o Tribunal de Penafiel condenou-a a oito anos de prisão por tráfico de estupefacientes agravado, informou esta manhã a Procuradoria Distrital do Porto.