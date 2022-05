Agência Lusa indisponível após novo ciberataque

JN Hoje às 17:34, atualizado às 18:30 Facebook

A agência noticiosa Lusa confirmou esta quarta-feira que foi alvo de um novo ciberataque e está com o seu site indisponível, bem como o serviço noticioso que disponibiliza para inúmeros jornais, rádios e canais de televisão. Incidente acontece duas semanas após um primeiro ataque informático.

Desconhecia-se, inicialmente, o motivo que causou a instabilidade, mas a Lusa confirmou, entretanto, estar associada a um ciberataque.

Segundo a "CNN Portugal", todos os técnicos estão "debruçados sobre o assunto" para tentar resolver o problema.

No dia 14 de maio, a agência Lusa foi alvo de um ataque informático, que provocou "uma continuada instabilidade no serviço" noticioso. Num comunicado, o presidente do Conselho de Administração, Joaquim Carreira, explicou que a Lusa estava "a implementar soluções de mitigação", juntamente com os seus parceiros tecnológicos, e que esperava "solucionar o problema com a maior brevidade possível".