Agente da PSP agredido por homem na rua

Um agente da PSP, a prestar serviço na Divisão de Matosinhos, foi agredido, ontem de manhã, quando se dirigia para a esquadra onde presta serviço. O agressor, ajudado por familiares, deu com um pau na viatura do polícia e depois agrediu-o.

O agente, com 40 anos, dirigia-se para a esquadra, onde entraria ao serviço cerca das 7.45 horas, quando, na Rua das Terçosas, em Guifões, Matosinhos, lhe surgiu um homem no meio da rua empunhando um pau. Quando parou o carro, o homem insultou-o e deu-lhe uma forte pancada no tejadilho.

Para confrontar o homem, o polícia saiu da viatura, mas foi agredido pelo indivíduo, que entretanto já tinha a proteção de diversos familiares que residiam ali perto.

E foi em casa dos familiares que o homem se refugiou, não evitando, no entanto, que posteriormente fossem identificados, apurando-se que todos tinham ficha policial.

O agente teve necessidade de receber tratamento no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.